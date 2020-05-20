После совершенного преступления, пытаясь покончить жизнь самоубийством, мужчина открыл на кухне газ.

Сегодня утром в телеграм-каналах Харькова появились сообщения, что жильцов одного из домов по улице Светлой эвакуируют из-за утечки газа. Однако, как стало известно позже, газ открыл мужчина, пытаясь покончить с собой из-за убийства жены.

По версии следствия, мужчина задушил жену в ходе конфликта на почве ревности.

Так как мать со вчерашнего вечера не выходила на связь, дети женщины приехали к ней в квартиру и увидев тело, закрылись на балконе. После чего вызвали полицию.

На месте происшествия полицейские обнаружили тело 64-летней женщины со следами насильственной смерти в виде синяков и ссадин на шее. Также в квартире находился ее 63-летний мужчина, который сообщил, что утром совершил убийство своей жены. После этого он пытался покончить жизнь самоубийством. Сначала пенсионер попытался порезать вены на руках, а потом открыл газ.

Оперативники Московского отдела полиции задержали злоумышленника.

Соседи погибшей не на камеру рассказали, что женщина раньше работала в Районо, а потом где-то бухгалтером. Где работал муж – не знают, но в последнее время, из-за карантина, сидел дома из-за чего, как и у многих других, в семье были скандалы по причине отсутствия денег.

Семью характеризуют хорошо. По словам соседей, все приветливые. Никогда бы не подумали, что у них может произойти подобная трагедия.

«Наверное какая-то очень сильная ссора была. Но мы же всего не знаем, какие проблемы там внутри семьи были», – рассказывают соседи погибшей.

Сейчас следователями возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.