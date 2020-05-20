В ходе обыска, проведенного в служебном кабинете следователя, изъяты документы, которые являются доказательствами преступления.

По информации начальника отдела прокуратуры Харьковской области Владимира Лымаря, в ходе досудебного расследования установлено, что 8 ноября 2013 года на берегу реки Уды, вблизи железнодорожной станции «Новая Бавария», обнаружен труп мужчины. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть мужчины имела явно насильственный характер. По данному факту было начато уголовное производство.Проведение досудебного расследования было поручено следователю Октябрьского РО ХГУ УМВД, который в сегодня занимает должность следователя Новобаварского отдела полиции ГУНП в Харьковской области.Полицейский, осознавая, что смерть мужчины была насильственной, решил скрыть убийство. Он внес недостоверные данные о закрытии уголовного производства в реестр, не направил копию соответствующего постановления прокурору и удерживал материалы уголовного производства в своем служебном кабинете.Как заявляют в прокуратуре, действие следователя привели к тому, что необходимые меры по установлению лиц, совершивших умышленное убийство, не были приняты, что привело к повторному жестокому убийству девушки.В ходе обыска, проведенного в служебном кабинете следователя, изъяты документы, которые являются доказательствами преступления.Вопрос об избрании меры пресечения и отстранения полицейского от занимаемой должности решается.Подозреваемому грозит наказание в виде ареста на срок до трех месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.