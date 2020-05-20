События В Харьковской области выросли цены на продукты питания (видео) Вечерний Харьков 18:08 207 Согласно статистике, за месяц увеличение цен составило 2% Подробности в сюжете телеканала «р1». Читайте также «От здоровой конкуренции выиграют люди», – Светличная прокомментировала перспективы проекта партии мэров Водителя скорой помощи, который принимал участие в пикете медиков, отстранили от работы (видео) Многодетные мамы Харьковщины устроили онлайн-флешмоб БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ «От здоровой конкуренции выиграют люди», – Светличная прокомментировала перспективы проекта партии мэров События 18:44 Лента новостей В 2020 году украинцам повысят пенсии несколько раз 19:05 «Посчитаем калории»: может ли секс заменить спорт? 18:48 «От здоровой конкуренции выиграют люди», – Светличная прокомментировала перспективы проекта партии мэров 18:44 Анализы на дому: быстро, удобно, безопасно 18:30 Водителя скорой помощи, который принимал участие в пикете медиков, отстранили от работы (видео) 18:16 Юлия Светличная: «Нужно не гордиться наукой, а поддерживать» 18:11 В Харьковской области выросли цены на продукты питания (видео) 18:08