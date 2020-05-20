18 мая сотрудники центра экстренной медицинской помощи вышли на митинг из-за невыплаты им обещанной надбавки 300%.

Спустя сутки после акции, Николая Устименко не допустили на смену, аргументируя решение высоким давлением и тем. Также директор центра обвинил водителя в том, что тот был в состоянии алкогольного опьянения.Однако водитель слова руководителя опровергает, подтверждая свою позицию выпиской из наркологического диспансера, где признаки алкогольного опьянения у Устименко не нашли.Подробности в сюжете телеканала «р1»