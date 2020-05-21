Европейский суд отклонил иски Nord Stream 2 AG на решение по правилам обновленной Директивы ЕС по газу.

Об этом сообщает пресс-служба суда 20 мая."Суд объявляет, что иск Nord Stream AG and Nord Stream 2 AG против Директивы 2019/692, которая распространяет отдельные правила рынка на газопроводы из третьих стран, не принимается судом", - говорится в сообщении.Напомним, на прошлой неделе немецкий регулятор отказался выводить Северный поток-2 из-под требований обновленной Газовой директивы ЕС.Согласно обновленной директиве, на трубопроводы, проходящие в морской экономической зоне стран ЕС, распространяются нормы третьего энергопакета сообщества, которые обязывают оператора резервировать до 50% мощностей газовой магистрали для прокачки топлива от альтернативных поставщиков.При этом оператор проекта заявил, что решение не повлияет на достройку трубопровода.