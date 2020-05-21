С 21 мая на интернет-ресурсах галереи «Мистецство Слобожанщини» Харьковского областного организационно-методического центра культуры и искусства в онлайн-формате будет проведена выставка победителей конкурса украинских художников «Ненька».

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Победительница в номинации «Гран-при» Алена Кичкинэ использует в своих произведениях традиционные украинские росписи, в том числе известную во всем мире петриковскую роспись. Сохраняя основные черты традиционной техники, художница интерпретирует ее с учетом собственного видения и творческого опыта, а также современных тенденций в искусстве. Сложные работы Алены, которые имеют тонкую детализацию и интересную цветовую гамму, приковывают внимание своим разнообразием и гармонией.Победительница в номинации «Графика» Любовь Душина, которая является театральной художницей, экспериментирует в разных жанрах изобразительного искусства. Так, для конкурса «Ненька» художница представила графический триптих «Сон Марии», который является данью памяти выдающейся украинской художницы Марии Примаченко, и выполнен в интересной технике графического пуантилизма. Еще одним увлечением Любови является создание кукол, которые не только красивы, но и наполнены глубоким символизмом.Татьяна Белоус занимается изготовлением произведений в технике гобелен. Гобелен представляет собой соткан вручную стенной безворсовый ковер с сюжетной или орнаментной композицией. Изготовление таких произведений является сложной и кропотливой работой и требует много времени. Для работ Татьяны характерен лаконизм и геометризм, что сближает их как с традиционным, так и авангардным искусством.Одна из любимых тем победительницы в номинации «Живопись» Валентины Олемпиюк-Винниковой – это многогранная украинская природа. Автору удается не только отразить окружающую природу, с ее богатством и динамизмом, но и пропустить ее через призму своих внутренних чувств. А такие стилистические приемы, как яркие насыщенные цвета, широкий и смелый мазок, нетипичные ракурсы, позволяют наиболее полно передать увиденную красоту.Пейзажи, но уже в фотоискусстве, занимают важную часть в творчестве победительницы в номинации «Фото» Инны Дудник. Спокойные и гармоничные композиции вызывают ощущения, похожие на те, что возникают, когда остаешься один на один с природой, и она как бы сама подталкивает к путешествиям, общается с человеком и делится своими тайнами.Работы победительниц в номинации «Детский рисунок» Вероники Тимошенко (возрастная категория от 5 до 9 лет) и Дарьи Абаджи (возрастная категория от 10 до 15 лет) отличаются высоким качеством, несмотря на юный возраст авторов. Чистое, не замутненное мышление, отсутствие рамок и большой интерес к искусству делает детское творчество искренним, живым и свободным. Рисункам Виктории и Дарьи свойственны выразительность, лаконизм, смелые эксперименты с цветом и интересные композиционные решения.Экспозиция доступна на интернет-ресурсах галереи «Мистецство Слобожанщини»:– Facebook: «Мистецство Слобожанщини»;– Instagram: www.instagram.com/galereya_slobozhanshchyna;– Twitter: twitter.com/oblgallery;– Telegram: https://t.me/oblgallerymc;– сайт галереи: cultura.kh.ua/uk/virtual-gallery/virtual-gallery-ms.