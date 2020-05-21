Результаты, опубликованные в журнале Developmental Cell, могут объяснить, почему курильщики оказываются особенно уязвимыми для тяжелого течения инфекции.

Анализ также демонстрирует, что изменение является обратимым. В частности, отказ от курения может снизить риск тяжелого течения.- Мы начали собирать все данные, которые могли найти, - рассказывает сотрудник лаборатории Джейсон Шелцер.- Мы с коллегами сравнивали активность генов в легких разных возрастов, между полами, а также между курильщиками и некурящими. Когда мы собрали все данные вместе, то увидели, что люди, которые в настоящее время курили, имели значительную активацию ACE2.Хотя они не обнаружили никаких доказательств того, что возраст или пол влияют на уровень ACE2 в легких, воздействие дыма было сильным. Однако это временное явление. Данные показали, что уровень ACE2 в легких у людей, которые бросили курить, был аналогичен уровню у некурящих.