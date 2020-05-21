Школы и университеты заканчивают обучение в дистанционном режиме.

Внешнее независимое оценивание в Украине в 2020 году состоится 25 июня по 17 июля.Об этом после последнего заседания Кабмина заявила и.о. министра образования и науки Украины Любомира Мандзий.- Можем проинформировать о том, что внешнее независимое оценивание в Украине будет проведено с 25 июня по 17 июля. Соответствующий график будет обнародован на сайте Украинского центра оценивания качества образования и Министерства образования и науки до завтра, - сказала Мандзий.По словам чиновницы, на каждом из пунктов проведения тестирования будут в обязательном порядке антисептические средства. Кроме этого, всем участникам процесса будут предоставлены необходимые средства защиты.Напомним, в этом году учебные заведения уже не будут работать, дети и студенты вернутся туда не раньше первого сентября.Как известно, не только ВУЗы, но и школы закончат этот учебный год в дистанционном режиме. Календарь обучения выглядит следующим образом:- до 31 мая будут проходить занятия;- до 1 июля должен быть завершен учебный год;- до 15 июня школы завершают оформление свидетельств о получении базового среднего образования;- свидетельств достижений и табелей знаний;- в течение июня школы на педагогических советах рассматривают вопрос о переводе учащихся в следующий класс.Одиннадцатиклассники получат аттестаты только после проведения ВНО.