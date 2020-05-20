По мнению народного депутата, партия вполне может состояться.

Народный депутат Украины Юлия Светличная, в своем интервью изданию «Interfax» прокомментировала возможное создание партии мэров.«Насколько мне известно, речь идет об объединении региональных лидеров, или скажем так, лидеров общественного мнения в регионах – именно в таком формате обсуждается создание партии. Такая партия вполне может состояться. Причём не как оппозиция или конкурент власти, а как необходимость обеспечения эффективного управления регионами», – подчеркнула Светличная.По словам нардепа, проект сможет навязать партиям здоровую конкуренцию, что будет полезно для граждан.«Любая политическая сила в избирательном процессе будет бороться за доверие людей. И, конечно же, любая партия конкурирует со всеми остальными участниками выборов. Это аксиома. Я говорила о том, что от здоровой конкуренции выиграют люди»