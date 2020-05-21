В момент падения самолета МАУ, который сбила иранская ПВО в январе над Тегераном, на борту была паника, и люди не сидели в своих креслах.

Об этом в интервью рассказал директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, руководитель комиссии по расследованию авиакатастрофы в Иране Александр Рувин.- Когда самолет взлетает, все пассажиры пристегнуты. Он поднялся на высоту 2 тыс. м. Пока самолет не поднимется на высоту 8 тыс. метров, объявление о том, что следует пристегнуться, не выключается. Так вот, все должны быть пристегнуты. А мы увидели трупы погибших, лежащие на земле, без кресел, – объяснил свои выводы он.- Чтобы вам было понятнее, скажу, что если бы люди были пристегнуты, они бы с креслами так и упали, как было с пассажирами рейса MH17. А то, что мы увидели в Иране, означает, что на самолете уже была паника. Есть основания полагать, что горело изнутри и через отверстия черный дым выходил наружу, – добавил Рувин.Также руководитель комиссии по расследованию трагедии отметил, что на месте падения лайнера присутствовало много посторонних людей. Речь идет о местных иранских жителях, собиравших металлолом.- То есть, детали самолета, сделанные из титана, они собирали на металлолом. Была кучка обломков, когда мы приехали. Бульдозером на нее все сбросили, – вспоминает Рувин.