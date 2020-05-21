Накануне во время несения службы на стационарном посту полиции «Песочин» патрульные остановили для проверки автомобиль Renault.

С согласия водителя для поиска запрещенных веществ полицейские применили служебную собаку, которая своим поведением указала на наличие у пассажира запрещенных веществ.В результате проверки патрульные обнаружили в кармане гражданина три свертка с веществом растительного происхождения.Для проведения необходимых следственных действий на место вызвали следственно-оперативную группу.