Накануне во время несения службы на стационарном посту полиции «Песочин» патрульные остановили для проверки автомобиль Renault.С согласия водителя для поиска запрещенных веществ полицейские применили служебную собаку, которая своим поведением указала на наличие у пассажира запрещенных веществ.
В результате проверки патрульные обнаружили в кармане гражданина три свертка с веществом растительного происхождения.
Для проведения необходимых следственных действий на место вызвали следственно-оперативную группу.