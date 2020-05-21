Мужчина был госпитализирован с ожогами тела.

20 мая в 21:28 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в хозяйственных постройках на Новоселовке, расположенных неподалеку двухэтажных жилых домов по улице Доватора.На момент прибытия пожарных огнем была полностью охвачена хозяйственная постройка на площади около 70 м. кв. Кроме того, пламя начало опрокидываться на другие сооружения размещены в один ряд с той, где возник пожар.В результате пожара пострадал бездомный мужчина 1984 года рождения, которого с диагнозом ожоги тела II-III степеней госпитализировали в Харьковскую городскую больницу скорой и неотложной помощи.В 21:56 пожар удалось локализовать, а в 22:22 полностью ликвидировать. Причина пожара - неосторожное обращение с огнем.