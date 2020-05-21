Детские сады должны заработать после очередного этапа послабления карантинных мероприятий.

Как сообщила 20 мая директор Департамента образования Ольга Деменко, официального распоряжения в городе еще не получили, решение о возобновлении работы дошкольных учебных учреждений, скорее всего, будет принято в стране 25 мая. Поэтому, по поручению Харьковского городского головы Геннадия Кернеса принят ряд мер, которые должны выполнить на следующей неделе работники дошкольного образования, чтобы с 1 июня возобновить работу детских садов.Так, по словам Ольги Деменко, в детсадах проведут генеральную уборку, продезинфицируют все поверхности. Кроме того, для детей должны закупить продукты питания.- Проанализируем кадровый состав работников, так как некоторым из них 60 лет. Пообщаемся с родителями относительно посещения детей. Нам необходимо спрогнозировать ситуацию, нужно знать, сколько детей будут ходить после открытия детсадов, и закупить продукты, чтобы с 1 июня дети полноценно питались, - сказала директор департамента.По ее словам, перед дошкольными учебными учреждениями стоит ряд новых требований, связанных с пандемией. Теперь сотрудникам и детям будут утром и в течение дня измерять температуру, принимать детей будут не в помещении, а на улице. Кроме того, в детсадах не будут проводить занятия, предполагающие близкий контакт детей.- Проще говоря, лучше хороводы не водить, можно петь и т.д. Также не желательна лепка, потому что это материал многоразового использования, - рассказала директор департамента.Она отметила, что в харьковских детсадах давно отказались от ковров с длинным ворсом, в которых скапливается много пыли, а используют коврики с коротким ворсом, которые хорошо чистятся. Также не будут использовать мягкие игрушки, которых и так в детсадах осталось очень мало. Дети, в основном, играют игрушками, которые можно мыть.По словам Ольги Деменко, в городе большинство детских садов - типичные. Они построены таким образом, что в них можно реализовать все карантинные мероприятия: группы имеют два помещения, а каждая из комнат - площадью не менее 30 кв. м.- Поэтому воспитатели вместе с помощниками смогут организовать деятельность таким образом, чтобы дети не встречались друг с другом. Кроме того, сейчас не так много детей будут посещать детские сады. У нас в ясельных группах насчитывается примерно по 15 детей, в садиковских - 20-25. В обычные дни ясельные группы посещают не более 10 детей, садиковские - не более 15, - сообщила Ольга Деменко.Также она подчеркнула, что в детских садах есть дезинфицирующие средства и средства индивидуальной защиты. Она напомнила, что во время карантина в учебные учреждения поступило 1,5 млн масок, которые частично раздали родителям, работникам, и в каждом учебном учреждении есть резерв, который персонал будет использовать.- Мы на этой неделе уже начнем готовиться к тому, чтобы каждый воспитатель, помощник воспитателя, а тем более администрация детского сада, все родители знали, как, в каком режиме будут работать детские сады. Хочу заверить родителей, мы сейчас очень серьезно продумываем ситуацию, начиная с прихода персонала утром в детский сад, продолжая встречей детей и заканчивая тем, как детей отдавать родителям. Мы поэтапно, шаг за шагом, все это продумаем, доведем до сведения родителей, и я не сомневаюсь, что все будет хорошо, - сказала директор департамента.