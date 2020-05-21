Не успел выплатить кредит, а с работой сейчас не складывается. Хотелось бы знать, что является основанием для отсрочки платежей по кредиту? И кто может получить кредитные каникулы на период карантина? Максим

Кредитные каникулы — это льготный период для заемщиков, во время которого не применяются штрафные санкции (неустойка, пеня, проценты) за несвоевременное погашение кредитной задолженности. Иными словами, это своеобразная пауза между платежами по кредиту, разъясняют эксперты Юридического портала бесплатной правовой помощи.На сегодняшний день финансовые и кредитные учреждения Украины предоставляют три основных варианта кредитных каникул:– частичная отсрочка ежемесячного платежа – данный вид отсрочки заключается в пересмотре графика платежей и снижении суммы обязательных выплат до размера процентов. Тело кредита в период каникул не выплачивается;– полная отсрочка кредитных платежей – должник на определенный срок освобождается от выплат. Другими словами, платить по кредиту не нужно вообще: ни проценты, ни тело займа. Получить льготный режим обслуживания кредитов можно только по серьезной причине, подкрепив ее документально;– индивидуальная отсрочка выплат по кредиту – финансовые и кредитные организации разрабатывают персональный график платежей в соответствии с пожеланиями и материальными возможностями заемщика.Каждый банк, кредитная компания или микрофинансовая организация (МФО) устанавливает собственные правила и условия оформления льготного периода в обслуживании кредитов. Ознакомиться с ними желательно до подписания договора кредитования.Оформление кредитных каникул является уступкой со стороны кредитора, а не прямой обязанностью банка, МФО, кредитной компании. Единственной категорией заемщиков, которым банки обязаны предоставить льготный период по уплате долга являются военнослужащие, прочим кредитор имеет право отказать в кредитных каникулах.В соответствии с нормами п. 15 ст. 14 Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» военным с начала и до окончания особого периода, а резервистам и военнообязанным с момента призыва по мобилизации и до окончания особого периода штрафные санкции, пеня за невыполнение обязательств перед предприятиями, учреждениями и организациями всех форм собственности, в том числе банками и физическими лицами, а также проценты за пользование кредитом не начисляются.Остальным гражданам каникулы по выплате кредитной задолженности предоставляются на усмотрение займодателя. Основаниями для отсрочки платежа по кредиту могут являться:– длительная болезнь заемщика или его близких;– смерть близкого родственника или кормильца семьи;– увольнение с работы по причинам, независящим от должника;– потеря имущества или получение ущерба в результате стихийного бедствия;– рождение ребенка (в очень редких случаях для матерей-одиночек в декрете).На период карантина, введенного в Украине из-за пандемии Covid-2019, кредитные каникулы имеют право получить все заемщики: физические лица, физлица-предприниматели (ФЛП), крупные компании, малый и средний бизнес. Льготный режим обслуживания распространяется на:– потребительские кредиты для населения;– ипотечные кредиты и оплату коммунальных услуг;– беспроцентные договоры займа денежных средств;– овердрафты (договоры, заключенные на срок до одного месяца);– кредитные договоры с размером займа до одной минимальной зарплаты;– кредитные обязательства, подписанные в результате мирового соглашения;– кредиты ломбардов с переданным на сохранение залогом (при условии отсутствия у потребителя иных обязательств помимо стоимости предмета залога).