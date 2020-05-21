Необходима комплексная программа по улучшению социальной защиты многодетных семей, уверена народный депутат Украины Юлия Светличная. В Международный день семьи она встретилась с многодетными матерями Харьковщины, которые поделились наболевшими проблемами. Договорились действовать вместе.

Детей из области лишили бесплатного проезда

Куда уходит социальное жилье?

Механизм выплат можно пересмотреть

Юлия Светличная отстаивает интересы граждан

В Международный день семьи народный депутат Украины Юлия Светличная посетила Ассоциацию многодетных семей. Эта общественная организация работает уже 26 лет и объединяет большое количество семей Харьковщины, отметила она.Больше трех часов длилось общение в непринужденной, уютной, по-настоящему семейной атмосфере. Многодетные мамы поделились с Юлией Светличной своими самыми больными вопросами, которых накопилось немало.– Все проблемы известны. Нужны доступные жилищные программы, льготное налоговое обложение для родителей-предпринимателей, достойное пенсионное обеспечение для женщин, имеющих статус матерей-героинь. Необходима комплексная программа по улучшению социальной защиты многодетных семей. А главное для семей – быть услышанными государством. Договорились действовать вместе, – рассказала Юлия Светличная.Свои проблемы и предложения многодетные мамы изложили в обращении к народному депутату.– Юлия Александровна приняла обращение и заверила, что будет работать в данном направлении. Надеемся, у нее все получится. Мы готовы ей в этом помогать. Понятно, что одному человеку провернуть такой пласт проблем очень сложно, поэтому надеемся на поддержку других депутатов. Однако пока защищать интересы многодетных семей готова только Юлия Светличная, – отметила глава Ассоциации многодетных семей АММА Юлия Ибрагим.В ассоциации гостью встречали радушно – угощали горячим чаем, потчевали пирогами собственного приготовления и даже провели для народной избранницы мастер-класс по домашней выпечке. Юлия Светличная тоже приехала не с пустыми руками – привезла гостинцы, книги и развивающие игры для ребятишек.Встречаться с Юлией Светличной решили небольшой группой многодетных мам, чтобы не нарушать карантинные требования, рассказала «Вечернему Харькову» глава Ассоциации многодетных семей АММА Юлия Ибрагим.– Поскольку наши девчата очень любят посиделки-чаепития, решили сохрнаить такой формат и на встрече с Юлией Александровной, – говорит Юлия Ибрагим. – Одна из мам принесла с собой мультиварку и показала Юлии Александровне и всем присутствующим, как можно легко и просто приготовить шоколадный пирог «Брауни». А моя 14-летняя дочка Ангелина вместе с подружкой провела мастер-класс по выпечке пирога с яблоками. Девчонки постарались на славу – пирог получился вкусный и очень красивый.Вот так за чаепитием, в уютной, по-домашнему теплой обстановке мамы рассказали Юлии Светличной обо всем, что их волнует. В частности, о полном равнодушии власти к многодетным семьям, которые в период карантина оказались брошенными на произвол судьбы.– Ввели карантин – кого-то оправили за свой счет, кто-то вообще лишился работы. Многие родители очень пострадали в финансовом плане. И в этот сложный период многодетные семьи в Харькове и области просто брошены на произвол судьбы, – рассказывает Юлия Ибрагим. – За весь период карантина город ограничился одним продуктовым набором от мэра, которого многодетной семье на один день не хватит. А от областной власти вообще не было никакой поддержки. Как всегда, на помощь пришли волонтеры, неравнодушные люди, отдельные депутаты, предприниматели. Только не власть…В Ассоциации считают: демографическая ситуация в Украине продолжит ухудшаться до тех пор, пока власти – как местная, так и на государственном уровне – не повернутся лицом к семьям, которые решаются как минимум на третьего ребенка.– Украинские семьи, в которых воспитываются четверо, пятеро ребятишек, испытывают не только большие финансовые проблемы, но еще и психологическое давление:ай-яй-яй, как же вы решились рожать в такое тяжелое время? – делится проблемами Юлия Ибрагим. – И этот вопрос мы тоже обсуждали с Юлией Александровной. Потому что ни популяризации семейных ценностей, многодетности, ни комплексной социальной поддержки многодетных семей на государством уровне нет. Многодетная семья, которая должна поддерживаться со всех сторон, на самом деле государством забыта.Один из самых актуальных вопросов, которые изложены в обращении к народному депутату, касается льготного проезда детей из многодетных семей. Льгота работает в Украине с 2010 года и согласно закону Украины «Об охране детства» гарантирует детям, независимо от места проживания бесплатный проезд в общественном транспорте по всей стране.– Сейчас же в связи с децентрализацией гарантированное законом право сократили, поскольку каждая территориальная единица может предоставить льготу только для своих жителей, ограничивая тем самым права других детей, – рассказывает Юлия Ибрагим. – У нас очень пострадали семьи, которые имеют прописку в Харьковской области, а живут в Харькове. Это касается и детворы, которая проживает в области, но приезжает в Харьков учиться. Соответственно, в городском общественном транспорте многодетные семьи не могут пользоваться своим законным правом.Кроме того, с 2016 года урезали право на 50-процентную льготу по оплате коммуналки для многодетных семей. Теперь право на получение льготы зависит от дохода семьи.– А в этот доход входят и социальные выплаты, и налоги, которые удерживаются с зарплаты, то есть, учитывается «грязная» зарплата. Превысил на пару гривен величину дохода, который дает право на налоговую социальную льготу – и семья лишается государственной поддержки, – сетует глава Ассоциации многодетных семей.Острой темой является и обеспечение многодетных семей жильем. Очередь на получение квадратных метров не движется уже очень давно.– Застройщики должны передавать на социальное жилье 25 процентов площади сдаваемого дома. Однако кто получает это социальное жилье, непонятно. Очередь не движется, многодетные семьи согласно очередности жильем не обеспечиваются. Данный вопрос мы тоже подняли в разговоре с Юлией Александровной, – продолжает Юлия Ибрагим. – Четно говоря, мы даже думали, что норма о 25% уже отмена государством, но Юлия Александровна заверила, что такая норма работает, но куда уходят квадратные метры – неизвестно. Сказала, что займется этим вопросом.Также был поднят вопрос о статусе многодетной семьи, который сохраняется до достижения старшим ребенком 18 лет или, если он продолжает учиться, 23 лет.– Мы считаем это неправильным и просим законодательно сместить эту границу до достижения 18 или 23 лет младшим ребенком. То есть снимать статус только тогда, когда семья вырастит всех деток, – говорит Юлия Ибрагим.Очень спорный момент касается налоговой социальной льготы для многодетных семей, воспользоваться которой может только родитель, а по сути кормилец семьи, получающий минимальную заработную плату.– Если чуть выше, с его зарплаты уже снимается 19,5%. А это урон для семьи, – уверяет глава ассоциации.Многодетные мамы предлагают также пересмотреть механизм выплаты помощи при рождении ребенка.– Пусть не такая уж она большая, но могла бы помочь семье решить вопрос с расширением жилплощади, если бы была получена одномоментно (естественно, под контролем центра социальных служб), а не частями в течение шести лет, – считает Юлия Ибрагим. – Такая возможность была бы хорошим подспорьем для многодетной семьи, чтобы сменить, например, двухкомнатную квартиру на трехкомнатную.Кроме того, мамы очень переживают, что в связи с медицинской реформой лишатся льготных условий оздоровления и лечения детей, на что попросили обратить внимание Юлию Светличную. Также немаловажный вопрос – необходимость контроля за исполнением действующих законов по бесплатному внешкольному образованию для ребятишек из многодетных семей. Закон соблюдают только музыкальные школы, во всех остальных кружках и секциях с многодетных родителей берут плату.На встрече был затронут даже такой глобальный вопрос, как отсутствие в названии профильного министерства ключевого слова «семья».– У нас есть министерства чего угодно, только не семьи, – замечает Юлия Ибрагим. – То есть органа, который занимался бы вопросами поддержки семьи, на государственном уровне не существует.– По поводу перспективного плана ОТГ Харьковской области, который вызвал у людей много вопросов. Жители Первомайского района тогда обратились ко мне за помощью и поддержкой. Активно занимаемся, – говорит Юлия Светличная. – Первое. Кабмин рассмотрел мое депутатское обращение и согласился с тем, что ранее одобренный КМУ областной план необходимо доработать и внести в него изменения. Второе. После ряда наших действий уверена, что в ближайшее время будут внесены изменения в части того, что Беляевская ОТГ Первомайского района должна состоять из семи сельских советов, как того и хотели люди.