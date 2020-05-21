По версии следствия, чиновница давала указания не закреплять ворота, которые стали причиной гибели подростка.

Как сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, в ходе досудебного расследования установлено, что начальница участка коммунального предприятия по обслуживанию жилого городка модульного типа дала указание работникам компании по строительству спортивной площадки не закреплять на почве ворота для мини-футбола.В дальнейшем, летом 2016 года, чиновница дала указание подчиненным работникам коммунального предприятия, которые проводили работы по ремонту спортивной площадки, занести ворота на его территорию и также не закреплять их на почве, из-за чего металлическая конструкция часто переворачивалась верхней балкой вниз.Вследствие небрежного отношения к организации использования спортивной площадки, 5 марта 2017 года, во время игры в футбол погиб подросток, на которого упали футбольные воротаВопрос об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста пока решается.Подозреваемой грозит наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.Напомним, что 5 марта, в Харькове во время игры в футбол погиб подросток, на которого упали футбольные ворота. Трагедия произошла на территории модульного городка, который построен для временных переселенцев с Донбасса за немецкий счет.От порыва ветра ворота оторвались и ударили 14-летнего мальчика, который стоял на расстоянии около 2-х метров, по голове. Ворота были сварены в единую конструкцию и не закреплены на футбольном поле.