Экзаменационные сессии в вузах будут проходить дистанционно, если в этой области сложная эпидемиологическая обстановка.

Об этом 21 мая сообщила и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий в эфире одного из телеканалов.- Если показатели в области позволят, то областная комиссия может принимать решение и администрация заведения подготавливает заведения к открытию. Это зависит от ситуации в регионе: происходит ли ослабление карантинных мер, - сказала она.По словам главы Минобразования, когда в учебных группах насчитывается не более десяти человек, можно организовывать в вузах сдачу экзаменов и защиту диссертаций.При этом администрация вузов должна обеспечить соблюдение дистанцирования между студентами, наличие антисептиков, проведение дезинфекции.Как сообщалось, ранее Минобразования рекомендовало преподавателям ставить зачеты по итогам текущей работы, а экзамены проводить после предварительного тестирования средств связи.