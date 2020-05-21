Онлайн-конференция «Текущее состояние и тенденции развития туризма в современных условиях» состоится в пятницу, 22 мая.Как сообщили в Департаменте международного сотрудничества, в ней примут участие украинские и иностранные эксперты из ведущих организаций в сфере туризма. Среди них - Всемирная туристическая организация при ООН (UNWTO) и Всемирная федерация туристических городов (WTCF), членом которой в прошлом году стал Харьков (сейчас - единственный город в Украине, официально принятый в состав федерации), а также Национальная туристическая организация Украины и Государственное агентство развития туризма Украины.
В ходе конференции планируется обсудить следующие вопросы:
- Что сейчас происходит со сферой туризма в мировом масштабе и в Украине в частности;
- Как изменилась/изменится сфера туризма в существующих условиях;
- Тенденции развития туризма с точки зрения экспертов;
- Прогнозы всемирных и всеукраинских организаций по развитию туризма на ближайшее будущее и в долгосрочной перспективе.
Начало - в 12:00.
Мероприятие будет транслироваться на официальной странице Департамента международного сотрудничества в социальной сети «Facebook».