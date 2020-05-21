Большинство украинцев опасаются скорее экономических последствий карантина, а не самого коронавируса. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного с 14 по 17 мая.

Соцопрос Киевского международного института социологии показал, что эпидемии коронавируса опасаются лишь 16% украинцев. Большую часть опрошенных (57%) больше пугают экономические последствия введения карантина, а 20% не боятся ни того, ни другого.В апреле тех, кто больше опасается экономических последствий, было 54%, коронавируса боялись 26%, а 13% не придавали серьезного значения ни одной из этих опасностей.51% опрошенных считают, что власть успешно справляется с противодействием эпидемии, 41% – придерживаются обратного мнения.16% украинцев полагают, что власть успешно справилась с обеспечением больниц тестами на коронавирус, 60% с этим не согласны.19% респондентов сказали, что государство обеспечило медиков средствами индивидуальной защиты; 61% участников исследования считают, власть не справилась с этой задачей.23% украинцев думают, что власть успешна в отношении предотвращения возможных экономических проблем в Украине, связанных с карантином; 62% опрошенных полагают, что это не так.Напомним, согласно опросу, проведенному 10–12 апреля группой «Рейтинг», 51% украинцев считают, что экономическое положение их семьи ухудшилось за последние полгода, у 61% респондентов – за последний месяц.