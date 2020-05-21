Хозяйственный суд Харьковской области удовлетворил иски заместителя руководителя Харьковской местной прокуратуры №3 в интересах государства к обществу с ограниченной ответственностью о взыскании денежных средств за проезд тяжеловесных транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования.

В аренде у предприятия находятся автомобили, на которые не оформлены документы, предусмотренные статей 48 Закона Украины «Об автомобильном транспорте», а именно – разрешение на превышение нормативно-весовых параметров или документ о внесении платы за проезд крупногабаритных транспортных средств. Плата определяется по пройденной части маршрута по территории Украины или за часть, которую перевозчик намерен проехать.Из положений пункта 22.5 Правил дорожного движения Украины следует, что по специальным правилам осуществляется дорожная перевозка опасных грузов, движение транспортных средств и их составов в случае, когда хоть один из их габаритов превышает допустимые размеры. Плата за проезд является обязательным платежом, который взимается в случае осуществления перевозки крупногабаритным транспортным средством с превышением общей массы определенной законодателем.Государству вследствие разрушения автомобильных дорог в связи с перевозкою груза с нарушением требований действующего законодательства общего пользования был нанесен ущерб. Суд пришел к выводу, что исковые требования подлежат возмещению в полном объеме, в сумме более 59 тыс. грн.