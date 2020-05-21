События В саду Шевченко высадят тысячи цветов (видео) Вечерний Харьков 13:01 384 Очевидцы в социальных сетях показали цветы, которые готовят к посадке в саду. Видео харьковского телеграм-канала «ВЕХА» Читайте также Что подешевело и подорожало в Харькове в апреле Харьковские полицейские задержали группу квартирных воров В Купянском районе пожарные ликвидировали возгорание в одной из квартир БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ Что подешевело и подорожало в Харькове в апреле События 17:11 Лента новостей Что подешевело и подорожало в Харькове в апреле 17:11 Крупный украинский провайдер из-за аварии отключил интернет 16:50 Харьковские полицейские задержали группу квартирных воров 16:50 В Купянском районе пожарные ликвидировали возгорание в одной из квартир 16:39 В Алексеевской колонии тренировались тушить пожары 16:32 Суд признал незаконным решение горсовета о выделении земли торговому центру 16:21 Какие профессии станут востребованными после карантина 16:10