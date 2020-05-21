Сотрудниками Дергачевского отдела полиции устанавливаются местонахождение 17-летней Марии Серебряковой, жительницы поселка Малая Даниловка.

Девушка 20 мая около 7:00 ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.

Приметы: на вид 16-17 лет, рост около 160-170 см, среднего телосложения, волосы светло-русые, длинные, глаза серо-зеленые.

Была одета в черную куртку, брюки цвета хаки, черные ботинки.

Уважаемые граждане, если вы владеете информацией о местонахождении разыскиваемой, просим сообщить Дергачевский отдел полиции по телефонам: 0503444072, 0509802597 или 102