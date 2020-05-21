Определились победители финального этапа Х-го Международного литературного конкурса ученической и студенческой молодежи имени Тараса Шевченко.

В финале принял участие 21 ученик от Харькова и Харьковской области. Лучшие результаты показали восемь из них:I место - ученица 8 класса Харьковской гимназии №6 «Мариинская гимназия» Дарья Булуй; ученица 11 класса Харьковского учебно-воспитательного комплекса «Гимназия-школа I ступени» №24 Карина Желтова;II место - ученица 6 класса Харьковской гимназии №6 «Мариинская гимназия» Оксана Принцева; ученица 7 класса Харьковской общеобразовательной школы №126 София Конарева;III место - ученица 5 класса ХОШ №37 Мария Кучугура; ученица 8 класса Харьковской специализированной школы №73 Полина Бондаренко; ученик 9 класса Харьковской гимназии №152 Мирослав Доронкин; ученица 9 класса Харьковского лицея №161 «Импульс» София Фурманова.Международный литературный конкурс ученической и студенческой молодежи имени Тараса Шевченко проводится с 2010 года. Он основан как ежегодное общенациональное мероприятие и хорошо известен не только в Украине, но и за ее пределами. Ежегодно конкурс становится большим марафоном, в течение которого юноши и девушки соревнуются за звание лучших знатоков украинского языка и литературы.