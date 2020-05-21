21 мая в нашей стране отмечают праздник, посвященный национальной одежде – вышиванке. Ежегодно с 2006 года День вышиванки отмечают в третий четверг мая.

Традиции празднования дня вышиванки

Идея празднования принадлежит Лесе Воронюк. Она, будучи студенткой Черновицкого национального университета, вдохновилась примером своего одногруппника и предложила студентам и преподавателям выбрать день и надеть вышиванки на пары. Сначала ее поддержало всего несколько десятков человек, но вскоре праздник стал всеукраинским.В этот день принято заменять повседневную одежду вышиванкой или добавлять к ней традиционную вышивку. В честь праздника устраивают флешмобы и акции, например, в соцсетях проводят конкурсы на лучшую вышиванку или фото в вышиванке.Для наших предков вышиванка была не повседневной, а праздничной одеждой. Считается, что первым, кто решил сочетать вышиванку с повседневным образом, был Иван Франко. Именно в таком виде он изображен на 20-гривневой банкноте.Вышиванка была не только праздничной одеждой, но и оберегом. Орнамент, который наносили на рубашку, содержал в себе определенные символы, которые должны были защитить того, кто ее носит, от злых духов и несчастий. Вышивку наносили на рукава и воротник так, чтобы она касались тела. Считалось также, что на обратной стороне вышивки не должно быть узелков, поскольку они могут принести несчастья.Орнаменты и стиль вышивки, фасоны вышиванок в разных регионах Украины отличались.