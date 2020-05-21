После послабления карантинных мер бизнес начинает возвращаться к работе, а значит, появляется необходимость в новых сотрудниках. Какие вакансии наиболее востребованы на рынке труда Украины, и какую зарплату им предлагают работодатели в условиях кризиса?

Больше всего шансов получить работу — у водителей. Особенно заинтересованы в новых кадрах службы такси. В этом секторе зарплата стартует от 18 тысяч гривен, а при условии работы 12 часов в день, на протяжении 6 дней, зарплата может составлять около 25 тысяч гривен, информирует enovosty.com.Вторая по популярности вакансия — продавцы. Особую заинтересованность и активность в поиске таких сотрудников проявляют розничные торговые сети. Зарплата стартует от 11 тысяч гривен. Чаше всего работодатели испытывают потребность в кассирах, продавцах торговых залов, заведующих отделов.Третья по популярности вакансия — офис-менеджеры. Спрос возрос на 17%, поскольку за время карантина большинство компаний отправило на вынужденный отдых за свой счет множество офис-менеджеров. Многие за это время нашли новую работу, поэтому с возобновлением бизнес-активности компании вновь ищут соискателей на данную позицию. Зарплата начинается от 15 тысяч гривен.Рабочие склада также не остались без внимания работодателей, потребность в этом виде занятости велика. Им обещают от 12 тысяч гривен. Работодатели ищут кладовщиков, грузчиков и логистов.Тренд нынешнего сезона — поиск сотрудников для удаленной работы, поскольку карантин продемонстрировал, что многие сферы бизнеса эффективно и продуктивно могут работать дистанционно.На удаленную работу переместились вакансии, которые ранее лишь частично работали подобным образом: операторы колцентров, менеджеры по продажам, администраторы интернет-магазинов и страниц в социальных сетях.