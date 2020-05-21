В государственном учреждении «Алексеевская исправительная колония (№25)» прошли учебные сборы ведомственной пожарной охраны на тему: «Основные тактико-технические характеристики пожарных насосов».

В ходе сборов пожарные освежили в памяти марки и виды пожарных насосов, повторили основные принципы работы и эксплуатационные характеристики пожарного насоса марки ПН-40, закрепили навыки регламентных работ по обслуживанию пожарного насоса ПН-40, сообщает пресс-служба Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции.В ходе занятия были отработаны практические навыки по подаче и забору воды с помощью. пожарного насоса и отработаны основные схемы забора воды с помощью пожарно-технического вооружения.– Проведение таких мероприятий положительно влияет на практическую повседневную деятельность ведомственной пожарной охраны учреждения в случае возникновения пожара и других чрезвычайных ситуаций, – отметил после сборов исполняющий обязанности начальника Алексеевской исправительной колонии (№25) подполковник внутренней службы Василий Трофимов.