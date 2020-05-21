Многие абоненты Киевстар не смогли подключиться к интернету утром 21 мая. Компания завила об аварии и пообещала устранить неполадки до вечера.

"У части абонентов сейчас сложности с некоторыми сервисами. Наши специалисты делают все возможное, чтобы как можно быстрее возобновить услугу домашнего интернета", - сообщили в Киевстар.Кроме того, всем пользователям, испытавшим неудобства в связи со сбоем, компания пообещала компенсацию.В Twitter Киевстар сказано, что ориентировочное время возобновления работы сети - сегодня до 18:00.Дозвониться в службу поддержки сейчас сложно. Киевстар пообещал сообщать новости и отвечать на вопросы в соцсетях.