Индекс потребительских цен в Харьковской области в апреле по сравнению с предыдущим месяцем составил 101,0% и с начала года 101,5%.

Об этом сообщили в Главном управлении статистики в Харьковской области.Цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 2,0%.Подорожали:- крупы гречневые - на 19,0%;- и фрукты - 7,1%;- свинина, рис, сахар, яйца, макаронные изделия, безалкогольные напитки, говядина - 6,1-2,0;- сыр и мягкий сыр (творог), рыба и продукты из рыбы, масло, кисломолочная продукция, овощи - 1,5-0,4%.В то же время подешевели:- мед, сало, масло подсолнечное - на 4,9-1,1%.Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 2,0%, что связано с подорожанием табачных изделий на 2,1%, алкогольных напитков - на 1,9%.Одежда и обувь подорожали на 3,0%, в частности, обувь на 6,9%, одежда - на 0,3%.Снижение цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 4,0% произошло в основном за счет удешевления природного газа на 13,1% и горячей воды, отопления на 6,1%.Рост цен в сфере здравоохранения на 1,4% в первую очередь обусловлен подорожанием фармацевтической продукции на 1,9%.Цены на транспорт снизились на 1,3% в основном из-за удешевления топлива и масел на 9,9%.В то же время на 4,1% подорожали автомобили.