Индекс потребительских цен в Харьковской области в апреле по сравнению с предыдущим месяцем составил 101,0% и с начала года 101,5%.Об этом сообщили в Главном управлении статистики в Харьковской области.
Цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 2,0%.
Подорожали:
- крупы гречневые - на 19,0%;
- и фрукты - 7,1%;
- свинина, рис, сахар, яйца, макаронные изделия, безалкогольные напитки, говядина - 6,1-2,0;
- сыр и мягкий сыр (творог), рыба и продукты из рыбы, масло, кисломолочная продукция, овощи - 1,5-0,4%.
В то же время подешевели:
- мед, сало, масло подсолнечное - на 4,9-1,1%.
Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 2,0%, что связано с подорожанием табачных изделий на 2,1%, алкогольных напитков - на 1,9%.
Одежда и обувь подорожали на 3,0%, в частности, обувь на 6,9%, одежда - на 0,3%.
Снижение цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 4,0% произошло в основном за счет удешевления природного газа на 13,1% и горячей воды, отопления на 6,1%.
Рост цен в сфере здравоохранения на 1,4% в первую очередь обусловлен подорожанием фармацевтической продукции на 1,9%.
Цены на транспорт снизились на 1,3% в основном из-за удешевления топлива и масел на 9,9%.
В то же время на 4,1% подорожали автомобили.