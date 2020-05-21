Чуть больше недели назад харьковский "Металлист 1925" вышел из карантина и впервые собрался на общекомандную тренировку. Всю минувшую неделю работа футболистов была направлена на то, чтобы вернуть прежнюю физическую форму.

Насколько это удалось, пресс-службе команды рассказал защитник Максим Цвиренко.– Настроение замечательное – доволен, что мы наконец собрались. Все на позитиве, очень рады, что увидели друг друга и вышли на футбольное поле. Появилась атмосфера коллектива, по которой мы скучали. Все с удовольствием тренируются и выполняют указания тренерского штаба. Будем готовиться и набирать физические кондиции.– Хочу сходить в парикмахерскую, последний раз был там накануне карантина, а после его объявления все закрыли – соответственно, не было такой возможности. Сейчас заведения уже работают, поэтому нужно будет посетить мастера. Но я не один такой, некоторые ребята тоже заросли. Насколько я знаю, Дмитрий Поспелов не собирается стричься, ему нравится новый имидж и он собирается отпускать волосы.– Ходят разные слухи, как это будет происходить, но для меня главное, чтобы футбольные матчи возобновились. Хочется доиграть чемпионат и доказать всем, что мы по своим футбольным качествам и клуб в целом достойны играть в Премьер-лиге. Мы соскучились по матчам и по болельщикам. Надеюсь, что когда начнутся матчи, каким-то образом позволят их посещать и зрителям. Уверен, что решение будет положительным и для футбола, и для нас. Все будет хорошо.– Еще не снилась, но вспоминаю часто – поле, поддержку болельщиков, гул стадиона, атмосферу вокруг футбольного поля... Очень соскучились по этому. Думаю, что болельщики тоже скучают по нам и по футболу в целом.– Наверное, пока что лучшей в карьере. До этого не очень много играл в основном составе, хотя я с самого начала в клубе. В основном выступал за "Металлист-юниор". Я очень благодарен тренерскому штабу, что доверили мне место на поле. Я с первого матча сезона в старте, сыграл во всех матчах, только некоторые пропустил из-за дисквалификации. Наслаждаюсь этим моментом, продолжаю работать над собой, развиваться. Надеюсь, что у меня все еще впереди.