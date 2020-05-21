У людей довольно часто образуется неприятное ощущение горечи во рту. Причём чаще всего — пожилых, с определенными хроническими заболеваниями. Именно ими можно объяснить образование горечи во рту. Нельзя игнорировать подобный симптом.

Причины горечи во рту

Как избавиться от горечи во рту

В предлагаемом материале рассказывается, почему образуется неприятное ощущение в ротовой полости и как от него избавиться.Обычно горечь во рту появляется при наличии изменений в органах желудочно-кишечного тракта. Любой орган — от кишечника до ротовой полости — может оказаться не в порядке. Проявление горечи возникает после употребления медикаментов, жирной и копченой пищи. Приём еды в таком случае сопровождается неприятными ощущениями, чувство удовольствия не наступит.В первую очередь признак связан с работой желчного пузыря. Если появилась горечь, велика вероятность выбросов желчи в пищевод. Патологические процессы вызывают застой желчи, из-за чего и образуется горечь во рту. Иногда возможны другие симптомы, включая тошноту. Поэтому важно обращение к врачу для постановки диагноза. Также горечь во рту возможна при холецистите, желчнокаменной болезни, некоторых инфекционных недугах.Некачественный процесс переваривания пищи тоже сопровождается горечью. Нарушения функций печени, желчных протоков, желчного пузыря, кишечника обеспечивают такой результат. В большинстве случаев проблема не объясняется недугами печени. Даже нормальная пища способна вызвать ощущение горечи во рту, что называется дисгевзией. Часто его испытывают курильщики, нарушения вкуса при вредной привычке — обычное явление.Горечь во рту появляется при кислотном рефлюксе, рвоте. Сопровождаются отрыжкой и изжогой. Желудочный сок попадает в верхнюю часть пищевода, затем — в ротовую полость. Поэтому возникает подобный эффект.Могут быть проблемы с зубами, деснами. Стоматологические недуги образуют горечь во рту. Эффект возможен после установки пломб. Некоторые пациенты имеют чувствительность к материалу, из которого пломбируют зубы. Несколько дней не проходящей горечи должны заставить пойти к стоматологу. Отсутствие гигиены ротовой полости — ещё одна причина.Нет точного лечения без определенного диагноза. Появление симптома по утрам или на протяжении всего дня сигнализирует о нарушениях в организме. Поэтому важно обратиться в больницу, чтобы установить причину. Перед этим можно провести небольшой, но показательный тест: съесть вареную свёклу, через 20 минут выпить стакан воды. Пойдя в туалет, обратите внимание на цвет мочи. Красный говорит о перегрузке печени, развивающихся патологических процессах.Обязательно при подобных проблемах необходимо пересмотреть свой рацион. Желательно придерживаться диеты, не есть за 2-3 часа до сна.В случае постоянных проявлений признака важно сходить к врачу. Могут потребоваться консультации эндокринолога, невролога, гастроэнтеролога. Врач назначит необходимое лечение. Препараты необходимо употреблять осторожно, под контролем лечащего специалиста.Уменьшить ощущение горечи во рту позволят цитрусовые, корица, гвоздика, чай из ромашки, отвар календулы. Немаловажно наладить психологическое состояние, так как неприятный синдром нередко является проявлением частых стрессов, эмоциональных потрясений.