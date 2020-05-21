По состоянию на 21 мая в Харькове зафиксировано 505 случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области с начала регистрации зафиксировано 1 406 подозрений на COVID-19, из которых 852 случая подтверждено. Под подозрением остаются 195 человек, из них 157 - жители Харькова. Также за это время 249 пациентов выздоровели, 32 - умерли.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 21 мая в Украине - 19 706 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 579 летальных, 6 227 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 476 новых случаев.