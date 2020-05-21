Слышал, что в этом году, кроме майского перерасчета пенсий, выплаты проиндексируют еще два раза. Когда и кого коснется повышение? Дмитрий Сергеевич

Кроме майского перерасчета пенсий будут проведены также две индексации выплат, чтобы компенсировать рост цен. Повышение коснется тех, кто сейчас получает минимальную пенсию, сообщили в Пенсионом фонде Украины.Прибавка к минимальной пенсии составит 131 гривну. Однако ее разобьют на два этапа. Первый состоится 1 июля 2020 года – выплату увеличат с 1638 до 1712 грн.Повышение, как подсчитали в Минсоцполитики, составит от 11 до 210 грн в месяц. Почему 210, если выплата увеличится всего на 74 грн? Суть – в надбавках. Увеличат, например, пенсии за особые заслуги – на 74 грн, увеличится доплата за большой стаж.Так, за каждый год сверх нормы (для женщин от 30 лет, а для мужчин 35 лет) украинцы имеют право на надбавку в размере 1%. Например, если женщина отработала 40 лет вместо положенных 30, то сейчас она может рассчитывать на надбавку в размере 163,8 грн, а после перерасчета надбавка составит 171,2 грн.При этом одновременно увеличится и максимальная пенсия. Если сейчас она составляет 16,3 тыс. грн, то с 1 июля будет уже 17,1 тыс. Правда, такие выплаты чаще всего касаются тех, кто выходил на заслуженный отдых по специальным правилам – госслужащих, некоторых военных, народных депутатови др. Закон ограничивает максимальную выплату для всех, кроме судей, которые в судебном порядке отстояли свое право на высокие пенсии. Получать можно не более десяти минимальных пенсий.Второй этап повышения ожидается 1 декабря. Минимальную пенсию увеличат с 1712 до 1769 грн. Надбавка составит от 8 до 171 грн в месяц. Как и на первом этапе, одновременно возрастут и максимальные выплаты – с 17,1 тыс. до 17,6 тыс. грн.