С 22 мая проезд в харьковских пригородных поездах подорожает более чем в два раза.

Об этом сообщили в пресс-службе Южной железной дороги.Например, билет на электричку от Харькова до Краснограда стоил около 10 грн., теперь будет - 23.50 грн.Как уточнили в пресс-службе, тариф зависит от расстояния:- проезд на первые пять километров будет стоить 8 грн. (стоил 3,50 грн.);- проезд от 6 до 10 км будет стоить 10,5 грн. (4,47 грн.);- проезд от 11 до 20 км будет стоить 11 грн. (4,95 грн.);- проезд в 300 км будет стоить 40 грн. (17,3 грн.).