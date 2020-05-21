Объясните, пожалуйста, касается ли финмониторинг, введенный с 28 апреля, обычных переводов – например, от родственников? Илья Горбушин

С 28 апреля вступили в силу закон о финансовом мониторинге и другие законодательные акты о новых требованиях к переводам, подтвердили в Приватбанке. Лимиты на одни переводы уменьшились, на другие – наоборот. В Приватбанке уверяют, что новый закон существенно не изменит жизнь 99% пользователей международных переводов Приватбанка, ведь они уже идентифицированы или проходят идентификацию на этапе осуществления перевода. Ограничения не касаются обычных переводов – от родственников и знакомых, а также зарплат, социальных выплат, оплаты товаров, работ или услуг и т.д.Также в сообщении банка говорится, что изменения позволят идентифицированным клиентам Приватбанка увеличить суммы международных переводов.– Отправка перевода с зарубежной карты на карту Приватбанка – в эквиваленте до 29 999 грн. Отправка на зарубежную карту любого банка мира – тоже до 29 999 грн (в эквиваленте). Во-вторых, увеличены суммы для SWIFT-переводов (при условии отсутствия признаков рискованности). SWIFT-переводы были разрешены до 150 тыс. грн (в экв.), а теперь – до 400 тыс. гривен (в экв.), – сообщили в Приватбанке.