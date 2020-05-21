Этот астропрогноз, возможно, поможет вам принять правильные решения.

Постарайтесь не демонстрировать, насколько вы уязвимы. Этим могут воспользоваться недруги. Лучшее, что вы могли бы сделать завтра — это переждать и сэкономить силы.Нынешний день принесет вам чувство глубокого удовлетворения. Если понадобится еще что-то, придется взять самому. Завтра вы станете свидетелем тихого помешательства, которое охватит всех без исключения.Сейчас вы будете особенно подозрительны. Возможно, это оправданно, но страхи наверняка преувеличены. Завтра состояние здоровья будет зависеть исключительно от вас, пора уделить ему некоторое внимание.Если вы большой любитель независимости, то этот день вряд ли будет вашим. Если готовы связать с кем-то свою жизнь — ожидайте волшебства. Завтрашний день окажется на удивление плодотворным.Не стоит использовать разочарование в чем-либо в качестве оправдания своих дурацких поступков, или, того хуже, отсутствия малейших признаков деятельности. Сделайте что-нибудь осмысленное.Решение давно забытой проблемы всплывет само, по чистой случайности. Не замедлите им воспользоваться. Завтра не стоит ничего менять — цена, которую придется заплатить за перемены, окажется выше, чем потребность в них.В результате необдуманного действия или ошибки произойдет событие, которое приведет к весьма занятным последствиям. Завтра предстоит сделать что-то, чего вы никогда не делали. Это отнимет кучу энергии, зато наполнит жизнь смыслом.Сейчас нужно действовать исключительно в собственных интересах. Тем более что ваша помощь никому не понадобится. Завтра ваши мысли будут возвышенными, а планы — далеко идущими. Постарайтесь уделить внимание и тому, и другому.Могут произойти некоторые изменения, которые будут касаться непосредственно вас. Только не впадайте в панику. Завтра как нельзя лучше проявятся ваши выдающиеся качества. Только не переборщите с саморекламой.Вас могут здорово огорчить. Если от расстройства все начнет валиться из рук, просто сядьте и спокойно подождите хорошей новости. Завтра перед вами откроются новые возможности. Постарайтесь не злоупотреблять своей силой.Должно случиться давно ожидаемое событие. Возможно, в связи с этим придется немного пересмотреть свои планы. Завтра постарайтесь не тратить понапрасну эмоции. Займитесь лучше домашними делами, порадуйте родственников.У вас не будет необходимости как-то оправдывать свои действия. Вам простят все что угодно, хотя злоупотреблять этим не стоит. Завтра вы будете подобны динамо-машине. Любая задача будет по плечу.