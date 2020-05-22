По решению правительства с 22 мая по 22 июня на территории Украины будет действовать адаптивный карантин, в ходе которого ограничительный меры будут ослаблять или ужесточать каждые семь дней – в зависимости от ситуации в регионах. Смягчения позволят только при условии, что в регионе будут соблюдены три критерия.

Количество случаев коронавирусной болезни на сто тысяч населения должно быть меньше 12 на протяжении последних семи дней; заполненность коек в медучреждениях, предназначенных для лечения больных, – меньше 50%, и показатель тестирования – больше 12 на сто тысяч населения на протяжении последней недели. Послабление применяется и прекращается на территории региона на основании решения комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС).Итак, с 22 мая в Украине начинает работу городской и пригородный транспорт. Запускать его будут поэтапно. С 22 мая возобновляются регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом в городском, пригородном, внутриобластном и международном сообщении. Если позволит противоэпидемическая ситуация, с 25 мая разрешена работа метро. В харьковской мэрии говорят, что метро сможет открыться для пассажиров через час после принятия соответствующего решения — на время карантина содержание предприятия не прекращалось, подземный транспорт регулярно обкатывали.С 1 июня правительство намерено запустить железнодорожные пассажирские перевозки в городском, региональном, дальнем внутреннем и межобластном сообщении. С этой же даты возвращаются межобластные пассажирские перевозки автомобильным транспортом. Но с условием — в случае осуществления перевозки в регион, в котором не действуют ослабления противоэпидемических мероприятий, разрешается перевозка в пределах 50% от количества мест для сидения при рассадке пассажиров со свободным местом рядом, спереди и сзади. А с 15 июня в Украину вернется авиасообщение – будут разрешены принятие и отправка воздушных судов, выполняющих пассажирские перевозки авиационным транспортом.С 22 мая откроются гостиницы, но без ресторанов и бассейнов. Питание в отелях может быть организовано путем доставки еды в номера по предварительному заказу посетителей или в ресторанах отелей только на летних площадках. С хостелов табу пока еще не снято. Также разрешено проведение спортивных соревнований – с ограничением участников до 100 человек и без зрителе, а также церковных служб – при условии не более одного человека на десять квадратных метров.А с 25 мая возобновят работу детские садики. В Харькове они откроются не раньше 1 июня, сообщили в мэрии – после подготовительных работ.— Во-первых, нужен анализ кадрового состава работников детских садов. Во-вторых, мы пообщаемся с родителями относительно посещения детьми детских садов. Нам надо проанализировать ситуацию и закупить продукты питания. Также надо сделать генеральную уборку и дезинфекцию, — сообщила директор Департамента образования горсовета Ольга Деменко.Согласно рекомендациям МОЗ перед началом работы всем сотрудникам будут измерять температуру. А тех, кто попадает в группу риска (возраст 60+ и хронические заболевания) желательно отстранить от работы на весь период карантина. Детям будут проверять температуру на входе в заведение и каждые четыре часа. Кроме того, передавать ребенка воспитателю следует на улице, а не в помещении, чтобы избежать скопления ребятишек и родителей. Персонал детского учреждения должен быть в масках, в заведении нужно установить дезинфекторы. Использование мягких игрушек, многоразовых полотенец, ковров с длинным ворсом категорически запрещено. Также исключаются всевозможные активные и контактные игры для детворы.С этим, если верить Ольге Деменко, в харьковских садиках проблем быть не должно, поскольку масками и дезинфицирующими средствами они обеспечены. Типичные детские сады спроектированы так, что не будет проблем организовать деятельность таким образом, чтобы дети не встречались друг с другом. От ковров с длинным ворсом уже давно отказались, поскольку в них скапливается много пыли. Сейчас используют коврики с коротким ворсом, которые хорошо чистятся. Мягких игрушек тоже практически не осталось — дети в основном пользуются игрушками, которые можно мыть. А вот от хороводов придется отказаться – теперь детвора будет петь. Также нежелательна лепка, потому что пластилин – материал многоразового использования.