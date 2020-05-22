Карантин меняет образ жизни, а соответственно и привычки украинцев. В частности, это сказывается и на покупках – каждый второй украинец стал чаще заказывать товары через интернет. На пике популярности – кастрюли, книги и краска для волос.

По результатам исследования Mastercard, проведенного в мае 2020 года, каждый второй опрошенный отметил, что стал делать покупки онлайн чаще, чем когда-либо. При этом количество людей, которые покупают в интернете товары первой необходимости, увеличилось на 43%.Среди наиболее популярных «карантинных» покупок — кухонные принадлежности (27%), книги (25%) и beauty-товары, в частности средства для окрашивания волос (25%), а также настольные игры (19%) и машинки для стрижки волос (15%). Кроме того, в топ-10 вошли пазлы (14%), электроника (13%), очистители воздуха (13%), коврики для йоги или спортивных занятий (12%) и подушки (11%).В связи с вынужденной самоизоляцией среди украинцев также увеличился спрос на онлайн-впечатления — 14% опрошенных тратят на них больше денег, чем в начале года. 45% респондентов оформили подписку и смотрят ТВ-программы и фильмы на стриминговых платформах. Кроме того, 50% смотрят онлайн-трансляции концертов, 33% играют в онлайн-видеоигры, а чуть более четверти (28%) «посещают» музеи и другие достопримечательности онлайн, 15% респондентов отправились в отпуск онлайн. И все же наиболее популярным онлайн-занятием украинцев на карантине остается общение с родными, друзьями и коллегами с помощью видеозвонков (77%), а также просмотр комедий и стендапов, которым отдают предпочтение 68%.Кстати, во время самоизоляции украинцы стали более щедрыми: за прошлый месяц 18% опрошенных сделали онлайн-пожертвование на благотворительность, причем 7% — впервые.Также украинцы увидели в карантине возможность заняться самообразованием, улучшить навыки, а также попробовать что-то новое. Больше половины опрошенных осваивают онлайн-банкинг (59%) и учатся готовить с помощью видеоуроков (58%), а 35% пользуются дистанционными медицинскими услугами. Каждый десятый украинец изучает программирование, а 15% опрошенных осваивают технику стрижки онлайн.Вместе с тем, покупателей волнует безопасность онлайн-оплаты. Согласно опросу, 91% респондентов проявляют осторожность, делая покупки в интернете, а 77% переживают, что могут стать жертвами интернет-мошенников, поэтому стараются подстраховаться. Так, четверо из пяти опрошенных, то есть 80%, отдают предпочтение сайтам известных ритейлеров, 89% внимательно изучают отзывы прежде чем совершить покупку и 55% предварительно связываются с продавцом.Специалисты рекомендуют выбирать защищенные сайты и оплачивать покупки только через защищенные веб-страницы («https» в начале адресной строки). Кроме того, ни в коем случае не раскрывайте свои данные – не отправляйте по электронной почте, в СМС-сообщении, через соцсети и не сообщайте по телефону.