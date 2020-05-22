21 мая розничные сети АЗС повысили стоимость автогаза на 20-60 коп./л.

Об этом свидетельствуют данные Консалтинговой группы А-95, пишет Enkorr.В частности, консолидированная сеть Привата, владеющая наибольшим количеством газовых модулей, повысила цены в среднем на 19 коп./л, до 8,80 грн/л. Максимальное повышение в этой сети зафиксировано в Ивано-Франковской области - на 65 коп./л (с 8,35 до 9 грн/л). В остальных регионах стоимость выросла на 10-30 коп./л.В сети ОККО автогаз подорожал на 20 коп./л, до 9,96 грн/л. В столичном регионе сеть торгует по 9,99 грн/л (+40 коп./л к цене 20 мая).На заправка WOG цены выросли на 29 коп./л, до 10,26 грн/л. На столичных станциях этой сети стоимость автогаза составляет 9,88 грн/л.Glusco, KLO и Авантаж повысили цены на 10-60 коп./л; Автотранс - на 35 коп./л.По данным Enkorr, за последние полторы недели цены на автогаз на оптовом рынке на фоне возросшего спроса подскочили более чем на 40% - с 11 000 до 16 720 грн/т.По мнению аналитика Консалтинговой группы А-95 Артема Куюна, сдержанный рост розничных цен автогаза на фоне резкого скачка в опте может привести к исчезновению нелегальных АГЗП.