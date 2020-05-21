Как сообщает Харьковская областная прокуратура, суд удовлетворил иск прокуратуры о признании решения городского совета незаконным.

28 ноября Харьковский горсовет своим решением передал в аренду земельный участок площадью 0,8663 гектара для строительства торгового центра на проспекте Юбилейном.

Как сообщил заместитель прокурора области Владимир Анушкевич, суд удовлетворил иск заместителя руководителя Харьковской местной прокуратуры №2 о признании незаконным решения Харьковского городского совета о передаче в аренду земли.

Согласно ст. 134 ЗК Украины, право аренды на указанный земельный участок будет продано участнику, который на земельных торгах предложит наивысшую плату за пользование ею.

Сейчас решение суда вступило в законную силу.