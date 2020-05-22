Банкнотно-монетный двор НБУ выпустил сувенирную серебряную банкноту с дизайном тысячегривенной купюры, сообщает пресс-служба регулятора.

Сувенирная банкнота изготовлена из серебра 999,9 пробы, масса в чистоте – не менее 124,4 г, размером 133×66×1,35 мм. Тираж – 300 штук.Банкнота украшена голограммой. На ней, как и на бумажной купюре, изображен Владимир Вернадский и здание президиума Национальной академии наук. Реализация банкноты на первом этапе состоится через электронные аукционы, говорят в НБУ. Дата пока не назначена.Банкноты, которые не продадут на торгах, поступят в продажу через каналы реализации нумизматической продукции Нацбанка.