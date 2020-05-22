Врачи говорят, что на улице коронавирус по воздуху не передается. А как он ведет себя в помещении, особенно если комната не проветривается? Каков риск заразиться? Ольга Гладкая

Как проходил эксперимент

Каков риск заразиться в помещении

Вирус поражает не только легкие

На борьбу с SARS-CoV-2 уйдет пять лет?

Выделяемые при громкой речи микрочастицы слюны задерживаются в застойном воздухе закрытого пространства до 14 минут. Такие результаты эксперимента получили американские ученые, показав свои выкладки в журнале PNAS, пишет liga.net.Человека в закрытом боксе просили в течение 25 секунд громко повторять "Stay healthy!" ("Будьте здоровы!") – максимум 85 децибел на расстоянии 30 сантиметров, в среднем 59 децибел. В это время вентилятор распылял попавшие в коробку микроскопические капли слюны по всему объему. Затем воздух сканировали зеленым когерентным лазером Верди (532 нм), для подсчета подсвечивая микрочастицы при помощи камеры смартфона на частоте 24 Гц с разрешением 1920×1080 пикселей. Относительная влажность воздуха была на уровне 59%.Фразу "Stay healthy!" выбрали неслучайно: произнося шипящий звук "th", человек выделяет много микрокапелек.В статье говорится, что за минуту громко говорящий человек выделял до тысячи капель, и в застойном воздухе они оседали или высыхали за 8–14 минут.Крупные капли (больше 20–30 мкм перед дегидратацией), которые почти сразу оседали, при этом не учитывались. Также не учитывались совсем микроскопические, которые не засекала камера.Считается, что значительные шансы заразиться от больного респираторным заболеванием есть только при чихании или кашле такого человека, если вы находитесь рядом. Однако обычное дыхание или беседа с бессимптомными зараженным SARS-CoV-2 также могут быть опасными, сделали вывод исследователи.Ученые также посчитали, что при невысокой вирусной нагрузке слюны (7 млн вирусных частиц на миллилитр) вероятность того, что капля размером 1 мкм будет содержать вирион, составляет всего 0,01%.Они призывают коллег проверить их результаты. Если те подтвердятся, пишут авторы, власти стран могут обновить противоэпидемиологические рекомендации для граждан, в частности насчет обязательного ношения масок.Исследование ученых из Национального института диабета, болезней органов пищеварения и почек США проверено рецензентом из Стэнфордского университета.Между тем немецкие ученые выяснили, что коронавирус атакует не только легкие, но и другие органы. Микробиологи и судмедэксперты гамбургской клиники UKE, изучив результаты вскрытия 27 человек, умерших из-за Covid-19, обнаружили частицы вируса SARS-CoV-2 в почках, сердце, печени, головном мозге и крови, пишет Deutsche Welle. Тем не менее сообщается, что самая большая концентрация вирусных частиц находилась все-таки в дыхательной системе.Руководитель исследовательской группой профессор Тобиас Хубер в связи с этим подчеркнул, что при лечении пациентов с коронавирусом специалистам следует принимать во внимание возможное поражение других органов.Ученые полагают, что обнаружение коронавируса в нескольких органах объясняет то, почему при инфицировании появляется столь широкий спектр симптомов, в частности частая почечная недостаточность у пациентов с Covid-19.В связи с этим UKE в сотрудничестве с другими немецкими клиниками планируют проводить в самом начале болезни анализ мочи, чтобы выяснить, могут ли ее изменения считаться ранним сигналом предупреждения о тяжелом протекании заболевания.Чтобы взять Covid-19 под контроль, может потребоваться до пяти лет. Об этом на онлайн-конференции от Financial Times сказала главный ученый Всемирной организации здравоохранения Соумиа Сваминатан, сообщает liga.net.– Я бы сказала, что через четыре года или пять лет мы смогли бы контролировать распространение коронавируса, – отметила Соумиа Сваминатан. – У меня нет магического шара предвидения, поэтому сложно сказать однозначно, ухудшится ли ситуация в последующие годы.По словам ученого, на этот процесс будет влиять ряд факторов, в том числе мутации патогена, меры по сдерживанию вируса, эффективность разрабатываемых вакцин.Соумиа Сваминатан добавила, что вакцина на данный момент кажется наилучшим выходом, но в то же время есть множество сомнений относительно эффективности и безопасности, а также производства и справедливого распределения. К тому же, по мнению специалиста ВОЗ, прививки могут перестать работать, если вирус мутирует.