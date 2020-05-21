Утром 21 мая на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел в квартире пятиэтажного жилого дома в Кошаровке Купянского района

Как сообщают в ГСЧС, к месту пожара немедленно было направлено отделение 44-й пожарно-спасательной части, на момент прибытия которых в квартире на 4-м этаже дома, где в мусорном пакете горели бумага и хлам.

Благодаря быстрым и оперативным действиям спасателей, а также своевременному сообщению о пожаре, удалось предотвратить значительное распространение пламени на другие жилые помещения.

Спустя несколько минут возгорание было ликвидировано. Причина пожара - неосторожное обращение с огнем.