Оперативники управления уголовного розыска задержали подозреваемых сразу после совершения очередного ограбления.

Как сообщили в управлении национальной полиции, в управление уголовного розыска областного главка поступила информация о том, что в Харькове двое людей могут быть причастны к совершению квартирных краж.

Преступники, которые уже неоднократно были фигурантами аналогичных преступлений, проникали в помещения, подбирая ключи и с помощью отмычек.

В результате оперативных мероприятий полицейским удалось задержать двух харьковчан после того, как они проникли в квартиру одного из домов на проспекте Науки, украв золото и около 100 тысяч гривен.

Во время задержания, в автомобиле злоумышленников полицейские обнаружили доказательства совершенного преступления.

По факту их преступной деятельности следователями Шевченковского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.