В городе отметили праздник сразу четырьмя акциями.

21 мая Харьков присоединился к празднованию Всемирного Дня вышиванки, организовав сразу четыре акции в честь праздника:Первая акция – это онлайн-флешмоб «Надень вышиванку с самого утра!», к которому присоединились жители города, публикуя фотографии с вышиванкой в соцсетях. Вторая акция «Вышитый Майдан» начался в 14:00 на Площади Свободы, возле палатки «Все для победы». Цель акции – нарисовать самую длинную вышиванку в мире. Третья акция – «Велозаезд на День вышиванки-2020» и закроет празднование четвертая акция - автопробег «ЗАКВІТЧАЙМО ХАРКІВ!».