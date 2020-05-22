Будучи в состоянии алкогольного опьянения мужчина избил малолетнего пасынка за отказ идти спать.

Согласно материалам судебного дела, 7 марта 2020 года, в ответ на отказ ребенка идти спать, обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, начал его избивать, нанося удары ладонью в область скулы и спины.

Таким образом, по данным заключения экспертизы, действия отчима стали причиной телесного повреждения в виде кровоподтека в скуловой области лица, побоев в области правой лопатки и психологических страданий, которые по степени тяжести относятся к легким телесным повреждениям.

В ходе заседания обвиняемый полностью признал свою вину и подписал соглашение о примирении, которую поддержал в судебном заседании законный представитель пострадавшего ребенка.

Изучив все материалы дела, суд признал мужчину виновным в нарушении ч 1. Ст. 127 (Истязания) и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы, которые заменил на один год условного срока.