13 мая в районный отдел полиции поступило сообщение от медиков о том, что в больницу был доставлен мужчина с телесными повреждениями.

Как сообщили в пресс-службе ГУНП в Харьковской области, сотрудники полиции выяснили, что вечером на 37-летнего местного жителя совершили нападение двое неизвестных. Злоумышленники избили мужчину, отобрали мобильный телефон и рюкзак, после чего скрылись.В ходе проведения ряда оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность одного из нападавших и задержали его. Им оказался неоднократно судимый за аналогичные преступления 42-летний житель Чугуева. Мужчина признался правоохранителям в совершении преступления. У задержанного изъяты вещи пострадавшего. Они возвращены владельцу.Следователи сообщили 42-летнему мужчине о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.Чугуевский районный суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.Злоумышленнику грозит от 7 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.Личность второго нападавшего устанавливается