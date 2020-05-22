Злоумышленник перевозил дубовые стволы без разрешительных документов и пытался скрыться от полицейских.

Как рассказал заместитель начальника Люботинского отделения полиции Владимир Стародубцев, в связи с тем, что на территории района участились случаи незаконной вырубки лесов, руководство местного отделения полиции приняло решение об усиленном патрулировании местности.Во время одной из таких отработок, в 2 часа ночи 18 мая, правоохранители остановили подозрительный грузовик «ГАЗ», номерные знаки которой не освещались. Во время проверки выяснилось, что у водителя отсутствуют документы на право управления и автомобиль.- Как только преступник услышал, что мы вызываем на место происшествия следственно-оперативная группа, он неожиданно закрыл двери авто и начал движение в сторону лесопосадки, пытаясь уйти от нас по бездорожью, - вспоминают полицейские.Работники полиции догнали автомобиль правонарушителя. После остановки транспорта водитель выпрыгнул из автомобиля и скрылся в лесопосадке. В грузовике находились трехметровые недавно спиленные стволы дубов.В настоящее время личность водителя установлена. Им оказался 40-летний житель поселка Песочин.Следователями проводится досудебное расследование в рамках уголовного производства, открытого по предварительной квалификации по ч.1 ст. 246 (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) Уголовного кодекса Украины. Происхождение породы устанавливается.Санкция статьи предусматривает штраф от 1000 до 1500 необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет, либо лишение свободы на тот же срок.