Об этом сообщает харьковский телеграм-канал.


«Площадь Свободы снова превратилась в одну большую парковку»,- сказано в подпси к выложенному видео.

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