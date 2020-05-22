События Главная площадь Харькова вновь обрела «докарантинный» вид (видео) Вечерний Харьков 12:14 1091 Об этом сообщает харьковский телеграм-канал. «Площадь Свободы снова превратилась в одну большую парковку»,- сказано в подпси к выложенному видео. Читайте также Харьковские медики рассказали, почему вышли на акцию протеста (видео) В Сети показали масштабы ремонтных работ на перекрытой Плехановской (видео) В Харькове отроют метро БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ Харьковские медики рассказали, почему вышли на акцию протеста (видео) События 15:37 Лента новостей Харьковские медики рассказали, почему вышли на акцию протеста (видео) 15:37 В Сети показали масштабы ремонтных работ на перекрытой Плехановской (видео) 15:14 Названы правила «здорового образа жизни», которые не работают 14:56 В Харькове отроют метро 14:51 Футболисты ФК «Металлист 1925» приходят в себя после карантина 14:34 Серьезное ДТП на Окружной в Харькове – одна из машин перевернулась (фото, видео) 14:15 Благодаря общественности полицейские задержали двух мужчин, которые пытались совершить кражу на рынке в Харькове 14:04