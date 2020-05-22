Харьковская область готова ко II-му этапу выхода из карантина. Это следует из таблицы, размещенной на сайте Министерства здравоохранения Украины.

Согласно данным МОЗ , заболеваемость в регионе составляет 5,19 на 100 тыс. населения (условие для выхода из карантина - меньше 12-ти). В Харьковской области проводится 13,67 тестов на 100 тыс. населения (нужно больше 12-ти). Кроме того, заполненность коек в медучреждениях, которые определены для приема пациентов, больных коронавирусом, составляет 2,97% (должно быть меньше 50%).Таким образом, Харьковская область соответствует всем требованиям перехода к следующему этапу выхода из карантина.Не готовы в дальнейшем снимать ограничения Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Николаевская, Полтавская, Ровенская, Хмельницкая, Черновицкая, Закарпатская области, Киев и Киевская область.