Вместо обязательной обсервации при въезде в Украину – 14-дневная домашняя изоляция. Кто и как будет контролировать соблюдение домашнего режима? И как наши соотечественники, не имеющие собственного автомобиля, могут попасть из-за границы домой?

План обсервации провалился

Граждане выбирают режим самоизоляции

Как работает контроль

Если режим не соблюдается

Как можно пересечь границу?

Можно ли ввозить продукты?

Обязательной обсервации для въезжающих в Украину соотечественников, которая была введена в прошлом месяце, теперь есть альтернатива, сообщил «Вечернему Харькову» старший офицер сектора по вопросам взаимодействия со СМИ Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины подполковник Юрий Трубачев,– Сейчас граждане, которые следуют на въезд в Украину, при пересечении границы вместо обязательной 14-дневной обсервации в специальном заведении могут выбрать самоизоляцию с приложением «Дій вдома», которое надо загрузить на смартфон, – говорит Юрий Трубачев.После полного провала новых правил при пересечении границы, предусматривающих обязательную обсервацию въезжающих в Украину граждан, 22 апреля правительство внесло изменения в постановление №211 «О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2», предусмотрев кроме госпитализации в обсерваторах самоизоляцию с использованием электронного сервиса «Дій вдома».– Таким образом, украинцам, которые въехали в Украину в пункте пропуска «Гоптовка» уже не придется заполнять бланк добровольного согласия на самоизоляцию. Если человек не хочет ехать в обсерватор, он должен заранее загрузить на свой смартфон соответствующее приложение. Кстати, скачать приложение можно непосредственно в пункте пропуска – для этого на кабинах паспортного контроля размещены стикеры с QR-кодом. Скачав приложение, гражданин вводит свои данные – номер телефона и адрес места самоизоляции, – после чего показывает экран приложения работнику Госпогранслужбы, – поясняет Юрий Трубачев.Приложение «Дій вдома» можно установить только на украинский номер телефона (+380).– Если человек, прибыв из-за границы, не желает или не имеет возможности установить приложение, пограничники в пункте пропуска сообщают об этом в Нацполицию, и тогда его отправляют на обсервацию, – уточняет Юрий Трубачев.По информации ХОГА, сейчас граждане выбирают в основном режим самоизоляции. В среднем в сутки на самоизоляции находится от 850 до тысячи человек. Цифра постоянно меняется, потому что у кого-то срок самоизоляции истекает, а кто-то только регистрируется.В режиме изоляции, как и обсервации, человеку предстоит провести 14 дней. И как раз благодаря мобильному приложению, власти отслеживают, как он его соблюдает.В разные промежутки времени (кроме ночного) человеку приходит извещение о необходимости дать фотоподтверждение нахождения по месту изоляции. В течение 15 минут после запроса он должен сделать свое фото в приложении и отправить его. С помощью искусственного интеллекта отправленное фото сравнивает с эталонным и одновременно проверяется соответствие геолокации указанному месту самоизоляции в момент отправки фотоподтверждения. Геолокация фиксируется только в момент отправки фотоподтверждения – в другое время приложение не собирает никаких данных.Доступ к информации из приложения могут получать медработники, учреждения МОЗ, органы соцзащиты населения, Нацполиция и Нацгвардия.В случае подтверждения нарушения самоизоляции представителями Национальной полиции будет применены меры относительно привлечения нарушителя к ответственности согласно действующему законодательству.Административная ответственность по статье 44-3 КУоАП («Нарушение правил относительно карантина людей») влечет за собой наложение штрафа на граждан от одной до двух тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (17–34 тыс. грн), на должностных лиц – от двух до десяти тысяч необлагаемых налогом минимумов (34–170 тыс. грн).Предусмотрена и уголовная ответственность. В статье 325 УК Украины («Нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционных болезней и массовых отравлений») предусмотрен штраф от тысячи до трех тысяч необлагаемых налогом минимумов (17–51 тыс. грн) или арест сроком до шести месяцев, или ограничение либо лишение свободы до трех лет. Те же действия, если они повлекли гибель людей или другие тяжелые последствия, наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.Для пересечения границы в Харьковской области по-прежнему открыт пока только один пункт пропуска – «Гоптовка».Пересечь границу на въезд в нашу страну можно только гражданам Украины на собственном транспортном средстве – пассажирские перевозки отменены, попасть на нашу территорию пешком тоже нельзя. Но что делать тем, у кого нет собственного автомобиля?– Выход такой: можно пересечь российскую границу пешком, а через украинскую местные органы власти организовали перевозку наших соотечественников на автобусе, – подсказывает Юрий Трубачев. – Услуга эта бесплатная.Далее, от пункта пропуска, домой придется добираться уже своим ходом.– Въезд иностранцам в Украину (за исключением некоторых категорий) по-прежнему запрещен. Можно только выехать, опять-таки исключительно на авто через действующий пункт пропуска, – уточняет Юрий Трубачев.Не наложено ли в связи с пандемией и карантином вето на ввоз продуктов питания на территорию Украины?– Не придется ли мне распрощаться с гостинцами – например, пачкой кофе, прямо на границе? – переживает украинка Виктория, которая на днях возвращается домой.Как сообщили «Вечернему Харькову» в Слобожанской таможне Государственной таможенной службы, в связи с карантином никаких ограничений или запретов относительно перемещения через государственную границу Украины продуктов питания не введено.– Пропуск продуктов питания на таможенную территорию Украины разрешается в объемах, определенных постановлением Кабинета министров Украины от 21.05.2012 № 434 в соответствии со статьей 378 Таможенного кодекса Украины, – говорят в пресс-службе таможни. – Так, например, по поводу ввоза несколько упаковок кофе установлены следующие ограничения: продукты для собственного потребления в упаковке производителя для розничной торговли – в количестве не более одной упаковки или общей массой, не превышающей два килограмма на человека.